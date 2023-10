Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni di consumo per l'ufficio

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

United Health

JP Morgan

Chevron

Travelers Company

Boeing

Intel

Walgreens Boots Alliance

IBM

Sirius XM Radio

Diamondback Energy

Kraft Heinz

Intuitive Surgical

Trade Desk

ON Semiconductor

NXP Semiconductors

Marvell Technology

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.668 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.327 punti. Negativo il(-1,26%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,67%).I dati sull'inflazione statunitense di ieri hanno alimentato le speculazioni su tassi di interesse più alti a lungo da parte della Fed, mentre i deboli dati sui prezzi cinesi, rilasciati stamane, hanno fatto crescere i timori sull'economia globale. Nel frattempo è partita la stagione delle trimestrali: sono arrivati conti dei big americani, come: Blackrock, JPMorgan, Citigroup, Bank of America e Wells Fargo.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,40%),(+0,91%) e(+0,80%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,49%),(-1,43%) e(-1,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,44%),(+2,12%),(+2,01%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,33%.scende del 2,05%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.(+4,36%),(+2,94%),(+2,01%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,46%.In apnea, che arretra del 4,29%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,84%.