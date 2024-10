Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

finanziario

beni di consumo per l'ufficio

energia

informatica

sanitario

Boeing

Johnson & Johnson

Wal-Mart

Verizon Communication

United Health

Intel

Chevron

Caterpillar

Walgreens Boots Alliance

Marvell Technology

Ross Stores

Warner Bros Discovery

ASML Holding

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,39% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.831 punti. In discesa il(-1,22%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,6%).E' entrata nel vivo la, che vede protagonista ancora una volta, gli utili bancari. Come quelli di Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup, risultati sopra le attese degli analisti.Intanto, sul fronte macro,di ottobre ha mostrato un'inattesa contrazione del settore, con l'indicatore scivolato nuovamente in territorio negativo. L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York: un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.L'agenda macroeconomico non prevede l'uscita, oggi, di altre statistiche, mentre sono attesi vari interventi di funzionari della Fed, dalla presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly, al presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic e alla governatrice Adriana Kugler.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,05%),(+0,92%) e(+0,76%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,37%),(-1,67%) e(-0,89%).Tra i(+2,58%),(+1,86%),(+1,76%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,09%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%.(+13,21%),(+3,05%),(+2,37%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,46%.