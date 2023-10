Eventi e scadenze: settimana del 16 ottobre 2023

Venerdì 13/10/2023

Lunedì 16/10/2023

Vimi Fasteners

Martedì 17/10/2023

A.B.P. Nocivelli

Circle

Energy

Expert.Ai

Goldman Sachs

Impianti

Johnson & Johnson

Lindbergh

Lockheed Martin

Res

Trevi

United Airlines Holdings

Mercoledì 18/10/2023

Abbott Laboratories

Alcoa

Arras Group

Fos

Franchetti

Morgan Stanley

Nasdaq

Netflix

Procter & Gamble

Solid World Group

Tesla Motors

Trawell Co

U.S. Bancorp

Giovedì 19/10/2023

American Airlines

AT&T

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Gismondi 1754

Racing Force

Ferragamo

Union Pacific

Venerdì 20/10/2023

American Express

Clabo

Danieli

Trendevice

(Teleborsa) -- Fiera Milano Rho - 43a edizione della fiera mondiale che si rivolge al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Ci saranno più di 2.000 espositori, dei quali il 40% internazionali da 50 Paesi. Si tiene ogni due anni ed è dedicata a tutto il mondo dell’Ho.re.ca e del Food Service- Conti finanziari; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Lussemburgo - Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, incontra Janet Yellen, Segretario al tesoro degli Stati Uniti- Riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Partecipa il ministro Giorgetti e Christine Lagarde- Sede generale della FAO - In concomitanza con le celebrazioni del "World Food Day", il Forum mondiale dell’alimentazione ospiterà una serie di eventi a Roma. Focus su "La trasformazione dei sistemi agroalimentari accelera l’azione per il clima". Parteciperanno circa 10 000 persone, tra cui esperti, agenti del cambiamento e leader, che, insieme, si confronteranno sulle criticità che affliggono i sistemi agroalimentari- I ministri UE dell'Ambiente discuteranno su: Trattamento delle acque reflue urbane, Norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, Conferenza sui cambiamenti climatici COP 28, Contributo determinato a livello nazionale dell'UE all'UNFCCC e Varie09:30 -- Convocazione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi10:30 -- L'inaugurazione del nuovo laminatoio SBM di Duferco si terrà presso la sede di San Zeno Naviglio. Consentirà al Gruppo di disporre di un impianto produttivo interamente verticalizzato. E' il primo laminatoio in Europa a operare completamente con energia rinnovabile. Tra i partecipanti, il Ministro Urso e il Presidente di Confindustria10:30 -- La FAO celebra la "Giornata mondiale dell'alimentazione 2023" il cui tema è "L’acqua è vita, l’acqua è cibo. Non lasciare indietro nessuno”, presso la sede di Roma. Ospiti illustri, tra cui il Direttore Generale della FAO, QU Dongyu, il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica irlandese, Michael D. Higgins, e altre personalità di rilievo discuteranno dell’importanza di un’azione per l’acqua e per il clima- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Evento organizzato da Virgilio IR e dallo studio T.W.I.N. – The World Is Now, che si terrà a Milano, presso Palazzo Mezzanotte- I ministri UE dell'Energia cercheranno di concordare un orientamento generale su una proposta volta a modificare le norme sull'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE e Varie- Con la Banca d’Italia a Cagliari per saperne di più su economia e finanza. Tema: Il polso dell'economia- Bari - Ottava edizione del grande evento di cyber security del Sud Italia. Focus su prevenzione degli attacchi informatici, sicurezza dei dati e privacy online e ultime tecnologie e strategie di protezione della cyber security. Parteciperanno ospiti istituzionali, forze dell’ordine ed esperti del settore- Riunione informale ECOFIN a Lussemburgo. Partecipa il ministro Giorgetti11:00 -- Sala Monumentale Presidenza del Consiglio - La conferenza stampa organizzata dal Dipartimento per l’informazione e l'editoria per presentare la campagna di comunicazione istituzionale contro la pirateria digitale è realizzata in collaborazione con AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Tra gli interventi, il presidente Agcom e il sottosegretario Barachini12:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge l'audizione del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli14:30 -- L'evento "Macro trends in financial markets" Fall Conference 2023 di ASSIOM FOREX, si svolge al Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano15:00 -- L'evento, che si svolge in forma digitale, “Women at the Top - Pre Summit 2023. Investire nelle donne promuovendo il talento e l’imprenditorialità”, del Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky Tg24, sarà dedicato all’eccellenza femminile. Tra gli interventi, la Viceministro Bellucci e la Direttore Generale CERN, Fabiola Gianotti15:00 -- Nella seduta in Aula, informativa urgente del Governo con la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in ordine all'eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l'isola di Lampedusa17:00 -- Roma - Visita alla "Casa dell’Amicizia" della comunità di Sant’Egidio del Presidente Mattarella sarà alla17:30 -- Il Vertice, in videoconferena, riunirà i leader dell'UE per discutere principalmente dell'attacco terroristico verso Israele- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- 12a edizione dell'appuntamento che valorizza l'eccellenza delle realtà italiane nel settore agroalimentare ed eno-gastronomico. Il seminario, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma "Tor Vergata", si svolge presso Fiera Roma, nell'ambito di "Welfair"- Appuntamento dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup- Discorso di apertura in videoconferenza di Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, alla conferenza DGINS 2023 su "Official statistics in the emerging data ecosystems: opportunities and challenges in the context of climate change and energy crises"- Beige Book- Torino - Il Congresso Nazionale “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l’Ordine territoriale di Torino. Focus su sostenibilità, fisco, IA, PNRR, internazionalizzazione e Cybersicurezza. Attesi oltre 1.600 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, i ministri Calderone, Fitto, Pichetto Fratin, Urso e il viceministro Leo09:00 -- Bologna - Meeting organizzato da Green Arrow Capital con Antares e con il patrocinio del MEF e l’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna. Parteciperanno rappresentanti istituzionali e del mondo finanziario per un confronto sugli strumenti per accelerare il rilancio del Paese. Tra gli interventi, i founder e CEO di Green Arrow Capital e di Antares e il Sottosegretario Freni10:00 -- Al Comitato esecutivo, partecipap Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia11:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2023. Parteciperà anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana11:00 -- Spese per i consumi delle famiglie - Anno 202211:30 -- Milano - Conferenza stampa di presentazione del prossimo Salone del Leasing, l'importante appuntamento nazionale di riferimento per l'industria italiana del Leasing, che mette al centro del dibattito le imprese e alcuni tra i temi più strategici per la crescita economica del Paese.14:00 -- Palazzo San Macuto - lLa Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio15:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del volume "Jole Santelli. Discorsi politici e parlamentari"- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Allianz-MiCo di Milano - Il Salone riunisce i principali player del settore con workshop e incontri per capire i nuovi trend, le opportunità del mercato e le nuove dinamiche da tenere in considerazione per una rapida crescita nel mercato italiano08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità svolge l'audizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto10:00 -- La Giornata sarà dedicata quest'anno alle conseguenze del cambiamento climatico in agricoltura e al ruolo della formazione quale strumento di tutela. All'iniziativa prenderanno parte esponenti di Istituzioni, Associazioni di categoria e Accademia, tra i quali il Presidente IVASS Luigi Federico Signorini11:00 -- Roma - L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile presenta l'ottavo Rapporto ASviS 2023 "L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Interverranno, tra gli altri, il ministro Maria Elvira Calderone, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il direttore scientifico dell'ASviS Enrico Giovannini e i presidenti Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini11:00 -- Confindustria, Roma - La presentazione del Rapporto Cyber Index PMI, promosso da Confindustria e Generali, si svolge presso la sede di Confindustria. Interverranno, tra gli altri, Carlo Bonomi (Presidente Confindustria) e Agostino Santoni (Vice Presidente di Confindustria per il Digitale)13:00 -- Londra, Westminster, Camera dei Comuni - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con Lindsay Hoyle, Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito16:30 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla Caserma Nazario Sauro per il 170° anniversario dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei dati di Ricavi Netti al 30 settembre 2023- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Slovenia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Washington DC - Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE per il 27* meeting tra gli USA e l'UE, verranno ricevuti dal presidente Biden alla Casa Bianca- Regno Unito, Olanda e Grecia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Fiera di Roma - Grande evento europeo sull'innovazione: manifattura digitale, IoT, robotica, intelligenza artificiale, economia circolare, agritech, digital manufacturing, e-sports, big data, aerospazio, metaverso e realtà aumentata. Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma- Francia e Irlanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre09:30 -- Roma - CONSOB e Università di Roma Tor Vergata organizzano presso l’ABI, (Associazione Bancaria Italiana)un Convegno per la presentazione del Quaderno Giuridico Consob n. 29 "AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?10:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà all'Accademia dei Lincei per il Seminario congiunto della Corte Costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia Europea16:00 -- Roma – Banca d’Italia - Il Convegno è organizzato da Banca d’Italia, Università Roma Tre e Centro di ricerca Paolo Ferro-Luzzi Grandangolo. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi17:00 -- Vicenza - All'Assemblea Confindustria Vicenza "L'Europa allo specchio. Quale ruolo nel nuovo scacchiere mondiale?", partecipano, tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia e Carlo Bonomi, Presidente Confindustria- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive