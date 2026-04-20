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Avvio in flessione per Wall Street su rinnovate tenzioni Usa-Iran

Commento, Finanza
Avvio in flessione per Wall Street su rinnovate tenzioni Usa-Iran
(Teleborsa) - La nuova settimana di Wall Street apre in flessione a causa di una nuova escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran che ha sollevato dubbi sulla durata di un cessate il fuoco. Un freno all'ottimismo registrato venerdì scorso dopo che l’Iran aveva dichiarato lo Stretto di Hormuz "completamente aperto" a seguito dell’annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Libano.

Sull'equity, corre USA Rare Earth dopo avere annunciato che acquisterà la brasiliana Serra Verde per 2,8 miliardi di dollari, assicurandosi in questo modo tutte e quattro le terre rare magnetiche su larga scala affrancandosi dalla Cina. Vendite invece sul titolo American Airlines che ha respinto le trattative per una potenziale fusione con United Airlines.

Sulle prime rilevazioni, sui livelli della vigilia il Dow Jones che si ferma a 49.454 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500, che retrocede a 7.112 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,28%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,29%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-0,82%) e beni di consumo secondari (-0,45%).
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