Avvio in flessione per Wall Street su rinnovate tenzioni Usa-Iran

(Teleborsa) - La nuova settimana di Wall Street apre in flessione
a causa di una nuova escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran
che ha sollevato dubbi sulla durata di un cessate il fuoco. Un freno all'ottimismo registrato venerdì scorso dopo che l’Iran aveva dichiarato lo Stretto di Hormuz "completamente aperto" a seguito dell’annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Libano.
Sull'equity, corre USA Rare Earth
dopo avere annunciato che acquisterà la brasiliana Serra Verde per 2,8 miliardi di dollari
, assicurandosi in questo modo tutte e quattro le terre rare magnetiche su larga scala affrancandosi dalla Cina. Vendite invece sul titolo American Airlines
che ha respinto le trattative
per una potenziale fusione con United Airlines
.
Sulle prime rilevazioni, sui livelli della vigilia il Dow Jones
che si ferma a 49.454 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l'S&P-500
, che retrocede a 7.112 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,28%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,29%).
In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-0,82%) e beni di consumo secondari
(-0,45%).