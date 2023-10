UE, uomini sono l'84% delle persone occupate con istruzione ICT

(Teleborsa) - Nel, nell'erano 3 milioni le(Information and Communication Technologies), il 6,7% in più rispetto al 2021 (2,8 milioni). Tra gli occupati con un background formativo ICT, glirappresentano l'84,4% (2,5 milioni), in aumento del 7,1% rispetto all'anno precedente (2,4 milioni nel 2021), mentre lerappresentano il 15,6% (463.100) degli occupati, in crescita del 4,4% rispetto al 2021. 2021 (443 400). Lo ha comunicato Eurostat in nuovo report sul tema.Considerando i membri dell'UE, Slovenia (93,0%), Lettonia (91,0%), Polonia (90,3%), Repubblica Ceca (89,9%), Belgio (88,7%) e Slovacchia (88,5%) hanno ladi uomini sul totale delle persone occupate con una formazione ICT.Per quanto riguarda leoccupate con un'istruzione ICT, lesono state registrate in Bulgaria (31,5%), Danimarca (31,3%), Cipro (30,2%) e Romania (29,9%).L'Eurostat ha anche spiegato che i giovani occupati formati nel settore delle TIC rappresentano la maggioranza: nell'UE, più di due terzi (67,8%) delle persone occupate con un'istruzione ICT avevanonel 2022, e il 32,2% avevaI giovani di età compresa tra 15 e 34 anni costituivano la maggioranza delle persone istruite nel settore delle TICdell'UE, con le quote più elevate in Slovacchia (83,8%), Romania (82,4%), Croazia (79,3%), Malta (78,4% ), Ungheria, Polonia (entrambi 76,7%) e Portogallo (76,1%).Le percentuali più alte di persone di età compresa tra 35 e 74 anni con un'istruzione ICT nell'UE si trovavano in Finlandia (47,4%), Irlanda (43,7%) e Bulgaria (40,4%).