Legacoop: diffondiamo la cultura del consenso per prevenire la violenza di genere

(Teleborsa) - "". È il titolo dellacheper ribadire l’impegno delle cooperative associate nella promozione di una cultura di rispetto, uguaglianza e responsabilità."La violenza di genere -sottolinea- non è solo un problema individuale, ma una questione sociale e culturale che riguarda tutti noi.. Le nostre cooperative, radicate nei territori e vicine alle persone, hanno il dovere e l’opportunità di educare, sensibilizzare e offrire supporto concreto a chi subisce violenza"."Crediamo che la prevenzione -afferma- passi dal quotidiano, dal rispetto delle persone che incontriamo e dall’impegno collettivo. Ogni gesto conta, ogni parola può fare la differenza. Per questo il nostro è un messaggio che impegna le cooperative alla. Le nostre cooperative vogliono essere parte attiva di questo cambiamento culturale".La promozione delle pari opportunità è uno dei pilastri dell’impegno di Legacoop per prevenire ogni forma di violenza di genere. Coerentemente con questa missione, lacon lo scopo di approfondire impatti e azioni che coinvolgeranno le imprese cooperative nell’attuazione di tali normative.Il report FragilItalia "Le forme della violenza di genere", realizzato da, sulla base di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione adulta, analizza la percezione della violenza, la definizione delle diverse forme di abuso, le ragioni della mancata denuncia da parte delle vittime e le misure ritenute più efficaci per contrastare il fenomeno.Quasi la totalità degli intervistati. Emergono, tuttavia, differenze rilevanti: se gli over 65 risultano i più netti nel condannare senza eccezioni la violenza fisica (98%), il 15% degli under 30 e l’8% del ceto popolare ritengono la violenza "giustificabile" in presenza di comportamenti della donna considerati "gravi" o in situazioni di "raptus".Il sondaggio stila una "classifica" delle forme di violenza su una donna in relazione alla loro gravità, evidenziando significative differenze di percezione tra generi (uomini e donne) e tra generazioni (under 30 e over 65), con una sensibilità più alta evidenziata dalle donne e dagli over 65. Al primo posto viene indicata il mettere in rete o inviare ad amici(75% medio; 68% uomini, 81% donne, 67% per gli under 30, 75% per gli over 65), insieme con(75% media del campione; 68% uomini, 80% donne, 66% per gli under 30, 75% per gli over 65). Seguono, il(73% medio; 80% donne, 66% uomini, 65% under 30, 76% over 65), il(sempre col 73% medio; 66% uomini, 80% donne, 66% under 30, 73% over 65), il(ancora con 73% medio, 67% uomini, 79% donne, 67% per gli under 30, 74% per gli over 65), il(71% medio, 61% uomini, 79% donne, 63% under 30, 71% over 65) e(69%medio; 60% uomini, 77% donne, 61% under 30, 70% over 65).Le stesse differenze, con valori pressoché omologhi, si manifestano anche nella percezione relativa alla gravità delle situazioni di abuso sulle donne da parte dei propri partner. In questo caso,, seguito dal cercare di limitare i suoi contatti con la famiglia di origine (78%) e dall’ impedire alla donna di lavorare fuori casa (76%). Seguono, entrambi al 75%, il cercare di non farle vedere i suoi amici e lo sminuire o prendere in giro la donna di fronte ad altre persone. Il 74% indica l’impedire alla donna di avere accesso a conto corrente, bancomat e carta di credito; il 72% seguire la partner quando esce di casa; il 70% l’impedire alla donna acquisti autonomi e controllare il cellulare, la mail o le telefonate.Limitate, invece, le differenze di percezione circa gli strumenti più efficaci per contrastare la violenza di genere, dove al primo posto figura lle attività di educazione e informazione nelle scuole sul tema della violenza di genere (35%), l’assistenza legale gratuita per le donne abusate (28%), l’istituzione del reato di femminicidio con aumenti di pena rispetto agli altri casi di omicidio (27%), l’assistenza economica per le donne vittime di violenza (23%), il potenziamento della rete di case rifugio per le donne vittime di violenza e i loro figli (22%), i percorsi psicologici e riabilitativi per uomini autori di violenza (21%), il monitoraggio delle forze dell’ordine su presunti casi di violenza (20%).Riguardo ai motivi che spingono le donne vittime di abusi e violenze a non denunciare il proprio partner, ex partner o familiare il sondaggio, che in questo caso ha interpellato solo le donne, indica al, la paura per i figli (57%), la paura di non avere risorse economiche per mantenere sé e i figli (55%), che le misure prese non siano sufficienti o adottate con tempi troppo lunghi (43%), di non avere più un posto in cui vivere (42%) . Il 37%, infine, indica il timore di non essere credute dalle forze dell’ordine e il 27% la paura di essere additate e colpevolizzate dai conoscenti.