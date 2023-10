Bank of America, trimestrale oltre le attese. Bene NII e investment banking

Bank of America

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2023 con unin aumento del 10% a 7,8 miliardi di dollari, ovvero 0,90 dollari per azione, rispetto ai 7,1 miliardi di dollari, o 0,81 dollari per azione del terzo trimestre del 2022. I, al netto degli interessi passivi, sono aumentati del 3% a 25,2 miliardi di dollari.Il margine di interesse netto () è aumentato di 614 milioni di dollari, o del 4%, a 14,4 miliardi di dollari, trainato principalmente dai benefici derivanti dai tassi di interesse più elevati e dalla crescita dei prestiti.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 0,82 dollari su ricavi per 25,1 miliardi di dollari.L', di 1,2 miliardi di dollari, è aumentato di 336 milioni di dollari: aumento delle riserve nette di 303 milioni di dollari rispetto all'accumulo delle riserve nette di 378 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022(C); charge-offs nette di 931 milioni di dollari, che sono aumentate rispetto all'anno precedente e sono rimaste al di sotto dei livelli pre-pandemici del quarto trimestre del 2019."Abbiamo aumentato i ricavi e l'utile netto a partire dal terzo trimestre del 2022, mentre continuavamo a mettere in atto la nostra strategia di crescita responsabile - ha commentato il- Siamo rimasti disciplinati e abbiamo, pur continuando a investire nel nostro franchising. La nostra generazione organica di utili ci ha permesso di portare il nostro capital ratio all'11,9%, lasciandoci ben al di sopra del nostro requisito minimo del 9,5% del 1° ottobre, e abbiamo restituito 2,9 miliardi di dollari agli azionisti in dividendi azionari ordinari e riacquisti di azioni".La divisioneha registrato un utile netto di 1,2 miliardi di dollari, in aumento del 17%. All'interno di essa, i ricavi da reddito fisso, valute e materie prime () sono aumentati del 6% a 2,7 miliardi di dollari, mentre i ricavisono aumentati del 10% a 1,7 miliardi di dollari.