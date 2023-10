Beige Book, Fed: prezzi crescono a velocità moderata

(Teleborsa) - I prezzi continuano ad aumentare ad una velocità moderata. Lo afferma lanel, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria della banca centrale americana.Atteso per domani, 19 ottobre, l'intervento delcon il mercato che si aspetta tassi fermi nella riunione di novembre.Dalle Minutes della Fed dell'ultimo incontro di politica monetaria de 19-20 settembre è emerso che i funzionari del FOMC si sono divisi sull'opportunità di un nuovo aumento dei tassi d'interesse. Ma, nonostante le opinioni contrastanti sulla necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria, i banchieri sono concordi nel ritenere che i tassi dovrebbero rimanere elevati finché l’inflazione non si riporta al 2%."La maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che un ulteriore aumento del tasso di riferimento dei Fed Funds in una riunione futura sarebbe probabilmente appropriato, mentre alcuni hanno ritenuto che non sarebbero giustificati ulteriori aumenti", si legge nei verbali.