USA, Philly Fed novembre sale a -1,7 punti

(Teleborsa) - In risalita ma meno delle aspettative l'attività delnell'area di Philadelphia (Stati Uniti). A novembre, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia () è sceso a -1,7 punti rispetto ai -12,8 punti di luglio. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che indicavano un livello di 1 punto.Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno delci sono nelpiù imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.Fra le componenti dell'indice, quello deisi è attestato a -8,6 punti da +18,2 punti, quello sulleè salito a 49,6 punti da 36,2 e quello sulla(capex) è salito a 26,7 punti da 25,2, mentre l'indice sull'si attesta a 6 punti da 4,6 punti e quello suia 56,1 da 49,2 punti.