Ambromobiliare, assemblea approva la proroga dell'esercizio dei warrant

Ambromobiliare

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la proposta di2020-2023 e le conseguenti e necessarie modifiche al Regolamento dei Warrant nonché all'articolo 5 dello Statuto sociale.In particolare, l'assemblea ha approvato: di prolungare il periodo di esercizio dei Warrante di modificare i periodi di esercizio dei Warrant, al fine di posticipare al 30 ottobre 2026 il termine di scadenza attualmente previsto per il 31 ottobre 2023.In tal modo i Warrant potranno essere esercitati: neldi esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 31 ottobre 2024 compresi), al prezzo di esercizio pari a 3 euro; neldi esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 31 ottobre 2025 compresi), al prezzo di esercizio pari a 3 euro; neldi esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 30 ottobre 2026 compresi), al prezzo di esercizio pari a 3 euro.