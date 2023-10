Crypto, Coinbase sceglie l'Irlanda come hub normativo nell'UE

Coinbase

(Teleborsa) -, exchange di criptovalute statunitense quotato sul Nasdaq, ha. Lo hanno detto i vertici della società in un'intervista a CNBC. Coinbase ha un ufficio a Dublino dal 2018, nel quale oggi impiega circa 100 persone.In particolare, Coinbase ha presentato alla Banca Centrale d'Irlanda la richiesta di licenza ai sensi del, che entrerà in vigore entro dicembre 2024.Se e quando verrà approvata, Coinbase avrà una "licenza MiCA" in Irlanda, chein Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e altri paesi dell'UE."Ciò rende più semplice per Coinbase lanciare nuovi prodotti in quei mercati senza dover richiedere licenze individuali in ciascun paese - si legge nell'articolo di CNBC - Coinbase afferma di essere".