Confindustria, Bonomi: "Manovra ragionevole. Il PNRR è importantissimo"

(Teleborsa) - "La manovra economica è ragionevole. Abbiamo il maxi debito pubblico e con l'aumento dei tassi aumenta il pagamento degli interessi e in questo modo si ammazza la possibilità di fare interventi. In questa manovra è positivo il taglio del cuneo che però non è strutturale. E questo lo si potrebbe fare con una riqualificazione della spesa pubblica. Il Pnrr è importantissimo e va speso bene e presto per quegli interventi che creano punti di PIL per il paese". È quanto ha dichiaratoall'assemblea di degli industriali della provincia di Vicenza, ad Arzignano."La Germania – ha proseguito– ha messo in campo una politica di stimolo agli investimenti e invece l'Italia non può permetterselo. Voglio sottolineare al governo che ci deve essere una ossessione per stimolare gli investimenti. Quello che più mi preoccupa è il tema degli investimenti. Noi dobbiamo per forza investire per restare competitivi", ha aggiunto Bonomi, ricordando che "dal 2021 con il passare dei trimestri gli investimenti si sono notevolmente ridotti, anche a causa dei vari fattori internazionali"."Il Paese è abituato a pensare all'emergenza ma non si può continuare a chiedere agli imprenditori di fare miracoli – ha detto ilriflettendo sulle emergenze internazionali –. Dobbiamo fare delle riflessioni, la storia ce lo chiede. Cinquanta anni fa vi fu l'invasione di Israele da parte di Egitto e Siria e tutti i Paesi alzarono i prezzi del petrolio; con l'austerity le imprese subirono un colpo fortissimo, da li' iniziammo a usare gas e il nucleare. Credo sia oggi il caso di ripensare seriamente al nucleare e alla strategia energetica. Quei paesi che appoggiarono Siria e Egitto cosa faranno e sono importanti per noi? Se l'Algeria si schiera in maniera forte? Sono riflessioni che il Paese e l'Europa devono fare. Non facciamoci trovare un'altra volta impreparati a possibili emergenze".