Nexi ferma la corsa con Hold di Deutsche Bank

Nexi

Deutsche Bank

Nexi

(Teleborsa) - Dopo il rally della settimana scorsa, in scia alle indiscrezioni su potenziali offerte da parte di colossi del private equity, si muove in ribasso a Piazza Affari il titolo, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. Sull'andamento in Borsa pesa anche unda parte di, che è passata a unada Buy".Scivola, che si posiziona a 6,414 Euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 6,333 e successiva a quota 6,251. Resistenza a 6,745.