Olidata, commessa per 9 milioni da Poste Italiane per rete co-working

Olidata

Poste Italiane

(Teleborsa) - Il gruppo, quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, si è aggiudicato in RTI al 51% i lotti 2 e 3 per un valore complessivo didellaindetta da. La commessa è stata ottenuta attraverso la controllata Sferanet.Il progetto di Poste mira a realizzare la più ampia rete nazionale di spazi per il coworking ed eventi di formazione destinati ai cittadini, offrendo soluzioni innovative e opportunità di crescita su tutto il territorio, si legge in una nota.Olidata dovrà fornire i servizi di gestione e commercializzazione dei 92 spazi di coworking con circa 4.500 postazioni distribuite su 45.000 mq di Poste Italiane dislocati su tutto il territorio nazionale, destinandofacendoli diventare degli hub fisici da destinare a spazi di co-working.