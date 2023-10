Philips aumenta guidance 2023 dopo 3° trimestre positivo

Philips

(Teleborsa) -, multinazionale olandese attiva nel campo elettronico e delle tecnologie per la salute, ha chiuso il terzo trimestre del 2023 conin aumento dell'11% su base comparabile raggiungendo i 4,5 miliardi di euro,in aumento a 457 milioni di euro (10,2% delle vendite) ea 224 milioni di euro (rispetto ad una perdita di 1.529 milioni di euro nel terzo trimestre 2022)."Il nostro miglioramento delle prestazioni operative è stato guidato dalla nostraper migliorare la sicurezza e la qualità dei pazienti, rafforzare l'affidabilità della nostra catena di fornitura e stabilire un modello operativo semplificato", ha commentato il"Sulla base delle nostre prestazioni migliorate, stiamo ulteriormente aumentando le prospettive sia per le vendite che per la redditività per l'intero anno 2023, pur riconoscendo che- ha aggiunto - I progressi che stiamo facendo rafforzano la nostra fiducia nel portare avanti il piano triennale per creare valore con un impatto sostenibile".Philips prevede ora di ottenere una crescita dellecomparabili del 6-7% e undel 10-11% per l'intero anno 2023, con undisponibile nella parte superiore dell'intervallo target di 0,7-0,9 miliardi di euro.