3M migliora l'outlook, titolo in rialzo

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,86%.Il produttore di Scotch e Post-it ha migliorato l'outlook per l'anno in corso: ora prevede untra 8,95 e 9,15 dollari contro il range 8,60-9,10 dollari della precedente guidance.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 88,51 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 90,92. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 87,26.