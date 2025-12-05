Wall Street cauta in attesa dell'inflazione USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta all'inflazione PCE statunitense in uscita tra poco. Un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed, è scontato nella riunione della prossima settimana, ma tale dato potrebbe risultare decisivo per capire quale potrà essere il sentiero dei tassi per il prossimo anno.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
si attesta sui valori della vigilia a 47.929 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.877 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,59%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,36%).