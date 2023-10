Banca Mondiale, crescita a rischio con guerra Israele-Hamas

(Teleborsa) - La guerra tra Israele e Hamas potrebbe infliggere un duro colpo allo sviluppo economico globale. È quanto ha affermato oggi ilparlando al forumsoprannominato la "Davos del deserto", che si è aperto oggi a Riyadh. "Quello che è successo di recente in Israele e a Gaza avrà un grave impatto sullo sviluppo economico – ha detto–. Penso che siamo in una fase molto pericolosa".Per limitare quest'impatto negativo, per limitare i danni sul fronte economico,ha chiesto "sforzi congiunti da parte di tutti" gli attori internazionali. "Sarebbe difficile – ha concluso – investire in un progetto di dieci o quindici anni in un contesto di incertezza politica o geopolitica".