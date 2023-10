Collegio sindacale quotate: in pubblica consultazione le nuove Norme di comportamento

(Teleborsa) - Ilha posto in pubblica consultazione le nuove, documento che aggiorna e integra i contenuti della versione pubblicata nel 2018. Oltre a un rinnovato ordine espositivo, le modifiche apportate intendono adeguare i contenuti delle Norme di comportamento all'evoluzione del quadro normativo, venutasi a determinare anche a seguito della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e ai nuovi Principi e Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato il mese di gennaio 2020.Sotto questo angolo prospettico, è stata sottolineata la rilevanza che rivestono l'ordinaria collaborazione e il continuo scambio di informazioni con le funzioni aziendali che assolvono specifici compiti di controllo interno, con i comitati endoconsiliari e, in particolare, con il comitato controllo e rischi, quando esistente. In considerazione dellesull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, di cui all'art. 149 TUF da leggersi, oggi, in combinazione con quanto anche previsto nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e delle attribuzioni relative al controllo dell'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa, le Norme sono state riviste e integrate nei contenuti privilegiando tale prospettiva. Al contempo, l'attenzione mostrata in ambito europeo alle tematiche e alle politiche sulla sostenibilità che, nell'attuazione interna, ha comportato per il collegio sindacale nuovi obblighi di vigilanza, ha reso necessario prestare, più di quanto fatto nel passato, attenzione a queste tematiche.