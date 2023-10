Hermes, vendite in aumento a doppia cifra nei 9 mesi

Hermès

(Teleborsa) -, azienda francese di moda, ha registratopari a 10.063 milioni di euro, in crescita del 22% a cambi costanti e del 17% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel, le vendite hanno continuato ad aumentare e hanno raggiunto i 3.365 milioni di euro, in aumento del 16% a tassi di cambio costanti, nonostante una base di confronto particolarmente elevata in Asia."La solida performance del terzo trimestre riflette l'appetibilità delle nostre collezioni in tutto il mondo, con uno- ha commentatodi Hermès - Più che mai, in un contesto globale incerto, stiamo rafforzando i nostri investimenti e i nostri team per sostenere la crescita".