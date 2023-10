Stellantis, accordo con Orano per riciclo batterie veicoli elettrici

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, e Orano, multinazionale francese che opera nel campo dell'energia, hanno firmato unincentrata sul riciclo delle batterie dei veicoli elettrici a fine vita e materiali di recupero provenienti dalle gigafactory in Europa allargata e Nord America.L'accordo rafforza la posizione di Stellantis nella catena del valore delle batterie per veicoli elettrici e assicura unnecessari per l'elettrificazione e la transizione energetica, si legge in una nota."Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite hanno evidenziato la necessità di trovare soluzioni come questa, con Orano, perdi risorse naturali e della sostenibilità - ha dichiarato, Senior Vice President della business unit Economia Circolare di Stellantis - Guidata dal piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis si impegna a trasformare il proprio modello di produzione e consumo per rispettare il proprio impegno verso l'economia circolare".La nuova entità commerciale dedicata fornirà ai partner di Stellantis, alla sua rete post-vendita e ad altri OEM una soluzione per gestire le batterie a fine vita e i materiali di recupero provenienti dalle gigafactory. La, riutilizzando gli asset e le strutture esistenti di Stellantis.