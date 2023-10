Amazon Web Services lancerà cloud "sovrano" europeo

Amazon.com

(Teleborsa) -(AWS), la società diattiva nel cloud computing, ha annunciato il lancio di AWS European Sovereign Cloud, unprogettato per aiutare i clienti del settore pubblico e quelli di settori altamente regolamentati a soddisfare i requisiti requisiti operativi normativi più rigorosi in quanto a residenza dei dati.Situato e gestito in Europa, AWS European Sovereign Cloud sarà, ovvero dai luoghi in cui Amazon ha già dei data center.delle operazioni e il supporto per AWS European Sovereign Cloud, si legge in una nota. Per i clienti con esigenze avanzate di residenza dei dati, AWS European Sovereign Cloud consentirà ai clienti di conservare tutti i metadati creati (come ruoli, autorizzazioni, etichette delle risorse e configurazioni che utilizzano per eseguire AWS) nell'UE e presenterà i propri sistemi di fatturazione e misurazione dei consumi."AWS European Sovereign Cloud rafforza il nostro impegno nell'offrire ai clienti AWSdi sovranità, tutela della privacy e funzionalità di sicurezza disponibili nel cloud", ha affermato Max Peterson, vicepresidente di Sovereign Cloud presso AWS.