Mercato auto usate, Unrae: ad agosto confermato il trend di crescita del 2023 (+5,5%)

(Teleborsa) - Anche in agosto il mercato delle(con dati in attesa di consolidamento) conferma un andamento positivo, con 9 mesi consecutivi di crescita: 293.092 trasferimenti di proprietà si registra una crescita del 5,5% rispetto ai 277.743 dello stesso periodo 2022 (che a sua volta aveva evidenziato un calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente). Sono alcuni dei numeri contenuti all'interno dell'analisi di Unrae sul mercato delle auto di seconda mano. Iaumentano del 4,0% e ledel 7,9%. Nei primi 8 mesi il mercato dell’usato chiude in crescita del 7,9% con 3.192.305 passaggi, verso i 2.959.284 degli 8 mesi 2022 (-11,8% su gennaio-agosto 2019).Fra le motorizzazioni preferite nel mercato delle auto usate, ilmantiene la prima posizione, con la metà dei trasferimenti (rispetto al 50,6% del 2022), al 48,4% nel cumulato, seguito dalal 37,2% (-1,9 p.p., al 38,8% negli 8 mesi). Leoccupano la terza posizione con il 4,8% in agosto e 5,1% nel cumulato, segue il(al 4,6% nel mese e 4,4% nel cumulato). Ilsi posiziona al 2,4%, mentre i trasferimenti netti di(BEV) ecoprono rispettivamente una quota dello 0,5% e 0,6%.