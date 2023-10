Unicredit presenta Buddy R-Evolution: nasce la "filiale remota" con un'ampia gamma di servizi

(Teleborsa) -ha presentato oggi, una evoluzione della vecchia Buddy Bank nata nel 2018, che, offrendo una piattaforma digitale tecnologicamente avanzata, grazie alla quale si potrà scegliere come e quando accedere al mondo UniCredit. Un concetto chee che include unache saranno arricchiti nel tempo."Come banca ci impegniamo a mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Questo significa che vogliamo servirli nel modo migliore. Abbiamo ascoltato le loro richieste", ha affermato, aggiungendo "è questo che ha ispirato la creazione di Buddy R-Evolution, che risponde alle richieste dei clienti, offrendo loro un modo migliore di fare banca e permettendogli di gestire al meglio le loro finanze quotidiane"., e continueremo a migliorare ascoltando queste richieste. Questo lancio è una prova importante del nostro impegno a lavorare con i nostri clienti e a dare loro ciò che desiderano. Mettere i nostri clienti veramente al centro del nostro modo di fare business e l'impegno a realizzare una trasformazione digitale sono i pilastri fondamentali di UniCredit Unlocked", ha concluso Orcel, ricordando che il piano si basa essenzialmente su una crescita interna, sebbene verranno valutate opportunità di M&A che eventualmente si presenteranno.Buddy R-Evolution èdel piano di trasformazione digitale di, che prevede importantiin cloud, dati e tecnologia AI

La nuova realtà digitale, che partirà nel corso del primo trimestre 2024, nasce con una dote di circa 410mila clienti, non confluiti da Unicredit, e con uno storico di crescita media annua di 80-90mila clienti, che la banca conta di ampliare in futuro.



Il Deputy Head of Italy Remo Taricani, precisando che il passaggio ad un modello di servizio Buddy è una scelta del cliente ed avverrà nel modo più friendly possibile, ha spiegato che la nuova realtà presenta quattro tipi di discontinuità rispetto alle banche online tradizionali: 1) estende tutta la gamma di prodotti Unicredit, ampliandola; 2) aggiunge all'assistenza da remoto una rete "fisica" di professionisti presenti per un tempo esteso; 3) il cliente potrà usufruire di assistenza specializzata ovunque e in qualunque momento; 4) è una piattaforma aperta in cui si aggiungeranno nel tempo nuovi servizi.



La nuova Buddy nasce con un modello di servizio potenziato, flessibile e complementare ai canali già esistenti in UniCredit: filiale fisica, call center, internet e mobile. I clienti potranno interagire via chat con un concierge, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure optare per una interazione fisica, fissando un appuntamento con uno dei 750 agenti finanziari di UniCredit per una consulenza personalizzata, a casa o in altro luogo a propria scelta anche oltre il consueto orario di lavoro.



Darà anche la possibilità di accedere a consulenze professionali in ambito real estate, tramite la rete Subito Casa di UniCredit, e risolvere anche problematiche relative alle ristrutturazioni ed all'efficienza energetica.



Annalisa Areni, Head of Client Strategies di Unicredit, ha affermato che Buddy "non era e non sarà una banca segregata, ma un modello aperto che viene offerto ai clienti ed ha una componente digitale forte ed una componente personale". La manager ha anche spiegato che l'obiettivo è ampliare la platea dei clienti a famiglie, professionisti e minori.



Areni ha presentato la nuova responsabile di Buddy, Barbara Tamburini, la quale ha illustrato come funziona il nuovo servizio ed il passaggio a Buddy con pochi semplici passaggi, direttamente in App e con l'ausilio di due assistenti virtuali. "La concierge è diventato uno dei modelli distintivi di Buddy e lo sarà anche in futuro", ha sottolineato la manager, spiegando che equivale ad un punto di accoglienza del canale fisico: risolve i problemi e fissa gli appuntamenti con i consulenti e gli agenti finanziari di Unicredit.



La filiale di Buddy sarà facilmente raggiungibile via chat. Basterà entrare in app e con un tap sulla "B" alla base dell’applicazione, il cliente potrà attivare la conversazione direttamente con un operatore di UniCredit, del team di Concierge con un modello di messaggistica che gestisce in media 1.500 conversazioni via chat ogni giorno dell'anno e una Concierge per Lifestyle, presente H24 e 7 giorni su 7 in collaborazione con Quintessentially.