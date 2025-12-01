UniCredit Buddy al fianco di X Factor per la Finale di Napoli

(Teleborsa) - Buddy,
la Filiale digitale di UniCredit
disponibile 24/7, annuncia la propria partnership con X Factor,
in qualità di Partner e Sponsor della Finale,
in programma il 4 dicembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli.
Questa collaborazione rappresenta un passo naturale e coerente con la missione di buddy: promuovere il talento
, sostenere i giovani e favorire la crescita, attraverso un modello di servizio innovativo e digitale, in linea con le esigenze delle nuove generazioni.Barbara Tamburini, Responsabile buddy UniCredit
, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere Partner di X Factor 2025.
Il programma e i suoi concorrenti rappresentano la ricerca del talento e la spinta verso l’eccellenza, valori che sono anche i nostri, confermando l'importanza della musica come linguaggio che unisce e aggrega. buddy è in tutto e per tutto UniCredit".
Buddy offre un modello di servizio innovativo, digitale e sempre accessibile
, pensato per supportare giovani e famiglie con soluzioni semplici e flessibili, anche grazie alla nostra chat attiva 24/7. X Factor è il talent show più commentato sui social in Italia, con un pubblico prevalentemente giovane e digitale: oltre il 45% degli spettatori social ha tra i 18 e i 25 anni e circa il 47% tra i 24 e i 34 anni.
L’edizione 2025 ha registrato un incremento del +41% di interazioni social rispetto alla stagione precedente, confermando la centralità del programma nel panorama digitale.
Buddy risponde alle esigenze del cliente da remoto, senza l’obbligo di andare in una Filiale fisica, a meno che non sia lui a scegliere di andare. Consente ai clienti di scegliere come, dove e quando essere serviti:
tramite chat in app, in videocall con un consulente in orari estesi oppure con un agente in attività finanziaria, nel luogo più comodo. Un approccio che ha incontrato il favore del pubblico, come dimostra la crescita registrata nei primi nove mesi del 2025, con gli oltre 300.000 clienti buddy nei primi 9 mesi del 2025.
Buddy è altresì un ecosistema che integra una rete di circa 800 agenti in attività finanziaria, presenti su tutto il territorio,
pronti a offrire consulenza in presenza quando il cliente lo desidera. Il modello di servizio abbraccia il rapporto con il cliente a 360 gradi, includendo ambiti connessi alla gestione del patrimonio, come il mondo immobiliare. All’interno dell’ecosistema buddy sono disponibili circa 60 servizi dedicati all’immobile
, che vanno oltre l’acquisto o la vendita, includendo soluzioni per la gestione quotidiana, dalla parte amministrativa alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico.
L'idea della musica come elemento che unisce e aggrega
, valenza centrale di X Factor, rispecchia pienamente la filosofia di buddy, che intende essere un partner finanziario vicino alle persone in ogni momento della loro vita. Con la partecipazione alla Finale del 4 dicembre 2025 a Napoli,
un evento che trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico, buddy conferma il suo impegno a essere un partner affidabile, moderno e attento ai valori di condivisione e crescita.