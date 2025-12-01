UniCredit Buddy al fianco di X Factor per la Finale di Napoli

(Teleborsa) -la Filiale digitale didisponibile 24/7, annuncia la propriain qualità diin programma ilQuesta collaborazione rappresenta un passo naturale e coerente con la missione di buddy:, sostenere i giovani e favorire la crescita, attraverso un modello di servizio innovativo e digitale, in linea con le esigenze delle nuove generazioni., ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essereIl programma e i suoi concorrenti rappresentano la ricerca del talento e la spinta verso l’eccellenza, valori che sono anche i nostri, confermando l'importanza della musica come linguaggio che unisce e aggrega. buddy è in tutto e per tutto UniCredit".Buddy offre un modello di servizio, pensato per supportare giovani e famiglie con soluzioni semplici e flessibili, anche grazie alla nostra chat attiva 24/7. X Factor è il talent show più commentato sui social in Italia, con un pubblico prevalentemente giovane e digitale:L’edizione 2025 ha registrato un incremento del +41% di interazioni social rispetto alla stagione precedente, confermando la centralità del programma nel panorama digitale.Buddy risponde alle esigenze del cliente da remoto, senza l’obbligo di andare in una Filiale fisica, a meno che non sia lui a scegliere di andare.tramite chat in app, in videocall con un consulente in orari estesi oppure con un agente in attività finanziaria, nel luogo più comodo. Un approccio che ha incontrato il favore del pubblico, come dimostra la crescita registrata nei primi nove mesi del 2025, con gli oltre 300.000 clienti buddy nei primi 9 mesi del 2025.Buddy è altresì unpronti a offrire consulenza in presenza quando il cliente lo desidera. Il modello di servizio abbraccia il rapporto con il cliente a 360 gradi, includendo ambiti connessi alla gestione del patrimonio, come il mondo immobiliare. All’interno dell’ecosistema buddy sono disponibili, che vanno oltre l’acquisto o la vendita, includendo soluzioni per la gestione quotidiana, dalla parte amministrativa alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico.L'idea della musica come, valenza centrale di X Factor, rispecchia pienamente la filosofia di buddy, che intende essere un partner finanziario vicino alle persone in ogni momento della loro vita. Conun evento che trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico, buddy conferma il suo impegno a essere un partner affidabile, moderno e attento ai valori di condivisione e crescita.