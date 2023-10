BCE verso l’inizio di una fase nuova?

(Teleborsa) - Torna a riunirsi oggi il Consiglio del direttivo della BCE che deciderà in materia di politica monetaria. Il board, rispetto alla tradizionale Francoforte, si trasferirà ad Atene ospitato dalla Banca centrale di Grecia.. Stavolta, dunque, l'aspettativa è di uno status quo e di un rinvio delle decisioni al meeting di dicembre quando saranno pubblicate le stime degli esperti della BCE su inflazione, disoccupazione e PIL.A settembre il tasso di inflazione in area Euro è sceso al 4,3% su base annua, rispetto al 5,2% di agosto: un calo in linea con le attese del mercato, che porta l’Indice dei Prezzi al Consumo al livello più basso degli ultimi due anni. Secondo gli addetti ai lavori, questo rallentamento potrebbe indicare il raggiungimento del picco inflattivo in Eurozona, confermando il successo della politica monetaria restrittiva messa in campo dalla Banca Centrale Europea e spingendola a optare per una pausa nel ciclo di rialzi dei tassi.Nessun aumento dei tassi o cambio di rotta in vista. ", se le prospettive di inflazione dovessero peggiorare, pur sottolineando l’adeguatezza dell'attuale livello dei tassi", spiega"Crediamo che la decisione di prendere una pausa nel ciclo di rialzi dei tassi di intesse sia legata alle pressioni inflazionistiche in calo a settembre, ai deboli dati sul PIL delle economie della Zona Euro, al forte rialzo dei rendimenti dei bond (governativi e corporate) e alle condizioni inasprite nel mercato del credito ben oltre le attese nel terzo trimestre (come riportato dalla bank lending survey)" - rilancia-. Questi elementi saranno usati comedell’istituto di Francoforte a fermare il processo di rialzi del costo del denaro in Europa."Ci aspettiamo che la BCE lasci i tassi invariati nel suo meeting di ottobre, per darsi il tempo di valutare l’impatto dell’inasprimento delle condizioni monetarie. A nostro avviso, la pausa non sarà indicativa di un cambio di direzione, perchénel suo ciclo di rialzi dei tassi", afferma"In questa riunione non ci aspettiamo novità significative sulle prospettive di reinvestimento del Pepp.", dichiara