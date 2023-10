Lettera di Papa Francesco a Carlo Messina per l'iniziativa sull'inclusione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Mi congratulo per l'iniziativanella quale proporrete esempi concreti di come una banca può lavorare per l'inclusione". Questo ilCeo di, letto da, FMA, Segretario Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, nel corso dell'evento che si è tenuto oggi a Brescia."Auspico che le vostre discussioni - prosegue il Pontefice - contribuiscano concretamente a disegnare una sostegno dell'economia reale, aiutando gli individui e le comunità a realizzare le loro aspirazioni più profonde e il bene comune universale. Vi conosco e so che il mio desiderio non cadrà nel vuoto"."Comprendo il presente evento anche come la vostra risposta alla esortazione che ebbi a rivolgervi e che invocava l'esigenza di elaborarerealmentee rispettose della dignità umana, per cui vi esorto a proseguire nei vostri obiettivi perrivolto con particolare attenzione ai più fragili ed in primis ai migranti, a realizzare progetti di 'demografia per la sostenibilità' che devono trovare protagonisti giovani ed anziani, e porsi come antidoto alla cultura dello scarto"."Vi invito a rimanere saldi nelle ragioni e motivazioni originarie dell'arte del credito e della finanza - sottolinea Papa Francesco rivolto al management della Banca - che hanno come fondamento, perché tutti possano avere possibilità di riuscita. Come esperti di finanza ed economia, sapete bene che, nata dall'interconnessione tra le persone, è la. Tali relazioni possono essere costruite solo attraverso lo sviluppo di una 'cultura dell'incontro l in cui ogni voce possa essere ascoltata e tutti possano prosperare, trovando punti di contatto, costruendo ponti e immaginando progetti inclusivi a lungo termine".Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca ed accompagni il vostro impegno di costruzione di una società inclusiva dal destino condiviso, nella costruzione della pace e nella linea dell'ecologia integrale Prego per voi; per favore fatelo per me."Francisco