Amazon, il mercato premia la trimestrale

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,62% dopo che il colosso di Seattle ha superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda i ricavi e gli utili del terzo trimestre.Nel dettaglio, Amazon ha registrato un utile per azione di 94 centesimi contro stime per 58 centesimi. L'utile netto è più che triplicato a 9,9 miliardi, dai 2,9 miliardi di un anno prima.I ricavi sono stati pari a 143,1 miliardi di dollari contro i 141,4 miliardi stimati dal consensus. Lievemente sotto le attese i ricavi dipari a 23,1 miliardi contro i 23,2 miliardi attesi dal mercato, mentre laha garantito 12,1 miliardi, contro gli 11,6 miliardi delle stime.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 126,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 128,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 124,7.