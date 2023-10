Borse europee in rialzo, occhi a dati macro e banche centrali

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Mediobanca

Amplifon

Saipem

Banca Ifis

Fincantieri

Piaggio

Maire Tecnimont

De' Longhi

El.En

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori rimangono comunque vigili sull'evoluzione della, mentre l'attenzione torna a focalizzarsi sui dati macro e sulle prossime, visto che in questa settimana sono attese le decisioni sui tassi di Fed, BoE e BoJ.Sul fronte macroeconomico, l'ha registrato una lieve contrazione nel terzo trimestre (PIL a -0,1% su base trimestrale in termini adjusted), ilextra-UE ha registrato un avanzo di 2,78 miliardi di euro a settembre rispetto al deficit di 5,43 miliardi di un anno prima, l'su base annua è rimasta invariata al 3,5% ad ottobre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Lieve calo dell', che scende a 1.996,3 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dell'1,32%.In discesa lo, che retrocede a quota +191 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,72%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,61%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,84%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.512 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,81%. Positivo il(+0,78%); come pure, in denaro il(+0,99%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,96%),(+2,57%),(+2,48%) e(+2,31%).Tra i(+3,12%),(+2,83%),(+2,82%) e(+2,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%. Resta vicino alla parità(-0,77%). Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.