Borse europee in rialzo con occhi a colloqui dazi. A Milano vola Mediobanca

(Teleborsa) - Le, mentre si attendonosui dazi previsti nel week end, dopo l'accordo raggiunto dall'amministrazione statunitense con il Regno Unito. Oggi pomeriggio il presidente statunitense Donald Trump ha detto che "tanti accordi commerciali in preparazione, tutti buoni (OTTIMI!)!", dopo aver suggerito in precedenza che "un dazio dell'80% sulla Cina sembra appropriato".Anche oggi l'attenzione è stata sullee in Italia sulha superato le previsioni di utile nel primo trimestre, affermando che "prosegue in linea con la tempistica prevista nell'esecuzione del percorso verso l'OPS su, il cui razionale industriale è potenzialmente anche coerente con l'operazione annunciata su". Mediobanca, che ha battuto le aspettative con i risultati del terzo trimestre, ha sottolineato come i rischi individuati nell'offerta lanciata da MPS siano ulteriormente amplificati con la combinazione con Banca Generali.Sul fronte macroeconomico, ina marzo laha registrato un recupero pari a +0,1% m/m, contro +0,4% atteso e -0,9% precedente (più pronunciato, +0,3% m/m, il rialzo dell'output manifatturiero in senso stretto).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.314,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 60,67 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con ilche si posiziona al 3,53%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,27%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,64%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,02%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,03%. Sale il(+1,2%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,37%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 5,40%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,81%. Denaro su, che registra un rialzo del 3,34%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,24%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,31%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,71%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,27%. Tentenna, che cede l'1,47%.Tra i(+7,54%),(+7,00%),(+3,90%) e(+2,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,10%. Sensibili perdite per, in calo del 6,02%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,21%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,12%.