CdM, via libera a sei Dpcm per riorganizzazione ministeri

(Teleborsa) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo,relativi all'(nella nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). Sui testi sono stati acquisiti i pareri della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato". È quanto rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata al termine del Cdm di questa mattina, terminato alle ore 11.15 dopo meno di dieci minuti dall'inizio.Regolamento di organizzazione del Ministero della salute (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo); Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo); Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo); Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo); Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo); Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame definitivo).