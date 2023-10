Fondirigenti: due nuovi Avvisi Smart per competenze, upskillink e reskilling manager

(Teleborsa) - L'attrazione ei e il sostegno all’nei processi di crisi: sono queste le tematiche dei nuovi, pubblicati da, il Fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione continua dei dirigenti, promosso da"Gli Avvisi 'Smart' di Fondirigenti sono, relative a specifici target ed a fenomeni emergenti dal punto di vista manageriale, ed hanno l’obiettivo di anticipare i fabbisogni di competenze e fornire strumenti coerenti con i grandi obiettivi di politica industriale", spiega il Direttore Generale, aggungendo che gli Avvisi "si caratterizzano per la loro".Il, il 2/2023 si propone di supportarein azienda, attraverso la loro formazione, dal momento che il nostro Paese è in ritardo rispetto al resto dell'UE per in termini di presenza di giovani in posizioni manageriali e ciò rischia di indebolire, in prospettiva, il già ridotto livello di managerializzazione del nostro Paese e di ampliare i divari territoriali, soprattutto con il Sud. I dati di Fondirigenti evidenziano che, negli ultimi anni,, con una concentrazione marcata nelle Grandi imprese (69%), una presenza ridotta nelle Medie (25%) e una presenza minima di Piccole Imprese (6%). Nelle sole 2 regioni Lombardia e Lazio, opera più del 70% dei giovani manager in formazione, mentre le regioni del Sud non raggiungono il 3% del totale.Ilil 3/2023, è destinato all’economiche e produttive. La scelta di questo target è supportata da un’analisi dei dati nazionali che evidenzia come, dopo l’impennata legata alla pandemia, glisiano tornati a, ma su livelli ancora più elevati di quelli pre-COVID, possibilesoprattutto in alcuni settori del manifatturiero. Per questo motivo, l’Avviso si rivolge alle imprese aderenti o neo-aderenti a Fondirigenti, di qualunque classe dimensionale, che abbiano ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 13 Novembre 2023, l’autorizzazione relativa ad una misura ordinaria o straordinaria di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti. L’obiettivo in questo caso riguarda ilfinanziarie, operative e cambiamenti del mercato e del contesto esterno, per contribuire al riposizionamento strategico dell’impresa e favorire la business continuity. È previsto uno stanziamento complessivo di, per un contributo massimo di 12.500 euro ad azienda.