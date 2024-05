Monnalisa, Matteo Tugliani è il nuovo Amministratore Delegato

Monnalisa,

(Teleborsa) - Matteo Tugliani è stato nominato nuovo Amministratore Delegato del Gruppoazienda di childrenswear di fascia alta. Tugliani ha fatto il suo ingresso in Monnalisa nel 2013 come socio-amministratore e componente del CDA e, grazie alla visione strategica e al solido legame con il gruppo, guiderà una nuova fase di rilancio del gruppo e del brand Monnalisa.attraverso la società Jafin Due.Nominata anche la n, da 6 anni in azienda con il ruolo di Finance & Control Manager che continuerà ad esercitare.L’azienda ha chiuso il 2023 con 41,9 milioni di ricavi, con accordi di licenza con l’iconico brand Philosophy by Lorenzo Serafini e con un outlook di medio periodo del rating ESG pari a EE+.