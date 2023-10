Il Bonus Trasporti riparte a novembre: nuovo stanziamento da 35 milioni di euro

(Teleborsa) - Ripartirà il primo novembre ladedicata del ministero delper ilNuovo stanziamento infatti da– insieme agli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023 – con l'obiettivo, si legge in una nota del Ministero, di "far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno e di ampliare il numero di coloro che, con un reddito 2022 non superiore a 20mila euro, possono accedere ai voucher, dal valore massimo di 60 euro, validi per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia".Nel comunicato si ricorda che si tratta del- rispetto ai 100 milioni iniziali - del Fondo istituito presso il dicastero dopo quello di 12 milioni di euro disposto dal decreto legge n. 131/2023 ("Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio")."Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile", ha dichiarato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali,. "Con il suo rifinanziamento – ha aggiunto – abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura".Le, per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza, si presentano direttamente online sulla piattaforma del ministero.