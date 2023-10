Trimestrali europee, BofA: pressioni su ricavi maggiori di quelle su EPS

Bank of America

(Teleborsa) - Con circa il 40% delle aziende europee che hanno pubblicato la trimestrale, la. Lo affermaGlobal Research in una ricerca sul tema. Nonostante una serie di delusioni di alto profilo, il tasso di esecuzione è comunque migliore di quanto previsto dal consensus del -13% in questa fase della stagione dei rendiconti.Ilrimane il principale ostacolo alla crescita dell'EPS, come nel secondo trimestre, con una crescita dell'EPS al netto dell'energia pari al +8%. Isono il principale contributo positivo, con una crescita dell'EPS del settore ex finanziario che si attesta al -19%.Gli analisti di BofA sottolineano come solo il 34% delle aziende ha battuto le attese sulle, il livello più basso dal primo trimestre del 2014 e ben al di sotto della media di lungo periodo del 52%, con una sorpresa mediana sulle vendite pari al -1% (ovvero l'azienda mediana riporta risultati sotto le attese dell'1%), un minimo storico, con dati che risalgono al 2013.Il quadro degli utili è più incoraggiante, con il 54% delle aziende che finora ha battuto le attese a livello di EPS, in linea con la media storica, e che ha resistito meglio del livello implicito dalle deboli letture macroeconomiche dell'Eurozona nel terzo trimestre. La sorpresa mediana dell'EPS è al 3%, in calo rispetto al 7% del secondo trimestre, ma ancora a livelli medi.La capacità di battere le attese a livello di EPS per le aziende europee core (ovvero quelle) sono particolarmente deboli, al 26%, con risultati sopra le attese delle vendite solo al 20%, mentre i paesi periferici () se la sono cavata meglio finora, con risultati sopra le attese dell'EPS al 75% e delle vendite al 67%.