Amplifon, Equita abbassa target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha tagliato a(-10%) ilsu, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, confermando lasul titolo a "" e affermando che la valutazione sia ora "ragionevole" dopo il recente derating.Gli analisti scrivono che i risultati di Amplifon nel 3Q hanno mostrato una, con una crescita organica del +9% rispetto all'8,1% atteso e al 6,6% del 2Q. La(EBITDA margin -110bps YoY a 20,7% vs. 21,5% atteso) a causa di investimenti in marketing e personale specializzato che hanno impattato la leva operativa in EMEA (soprattutto Francia).Equita ha quindiper riflettere: top-line alzata dell'1%, coerentemente con la nuova guidance, trainata principalmente da una forte crescita organica; EBITDA limato del 2% nel 2023, in linea con la nuova guidance e con un parziale recupero nel 2024; maggiori oneri finanziari.