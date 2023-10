Caterpillar, 3° trimestre in crescita grazie a domanda ed evoluzione prezzi

Caterpillar

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di attrezzature per il settore edile e minerario, ha registratoper ilpari a 16,8 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto al terzo trimestre del 2022. L'aumento è dovuto principalmente alla realizzazione favorevole dei prezzi e al maggiore volume di vendite.Ilè stato del 20,5%, rispetto al 16,2% per il terzo trimestre del 2022. Il margine di profitto operativo rettificato è stato del 20,8%, rispetto al 16,5% di un anno fa. L'è stato di 5,45 dollari (vs 3,87 dollari), mentre l'utile per azione rettificato è stato di 5,52 dollari (vs 3,95 dollari).Per i nove mesi terminati il 30 settembre 2023, ilè stato di 8,9 miliardi di dollari e la società ha chiuso il terzo trimestre con 6,5 miliardi di dollari di liquidità. Nel trimestre, la società ha pagato dividendi per 0,7 miliardi di dollari e ha riacquistato 0,4 miliardi di dollari di azioni ordinarie."Vorrei ringraziare il nostro team globale per aver realizzato, come dimostrato dalla crescita dei ricavi a due cifre, dal forte margine di profitto operativo rettificato e dal robusto free cash flow ME&T - ha affermato il- Rimaniamo concentrati sul sostegno al successo dei nostri clienti e sull'attuazione della nostra strategia per una crescita redditizia a lungo termine".