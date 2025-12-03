Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:34
25.566 +0,04%
Dow Jones 17:34
47.749 +0,58%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

New York: andamento negativo per Caterpillar

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Caterpillar
(Teleborsa) - Rosso per il gigante delle macchine movimento terra, che sta segnando un calo del 2,63%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caterpillar, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 578,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 559. L'equilibrata forza rialzista di Caterpillar è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 597,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```