New York: movimento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Sottotono il gigante delle macchine movimento terra
, che passa di mano con un calo del 3,74%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Caterpillar
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di breve periodo di Caterpillar
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 568,7 USD. Rischio di discesa fino a 542,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 594,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)