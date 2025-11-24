Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Caterpillar
(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra, con un rialzo del 2,51%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 584,9 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 545,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Caterpillar è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 584,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
