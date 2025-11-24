New York: brillante l'andamento di Caterpillar

(Teleborsa) - Bene il gigante delle macchine movimento terra
, con un rialzo del 2,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 584,9 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 545,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Caterpillar
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 584,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)