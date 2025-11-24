New York: brillante l'andamento di Caterpillar

gigante delle macchine movimento terra

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,51%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 584,9 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 545,2 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 584,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)