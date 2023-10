L'indice del settore telecomunicazioni chiude in alto (+1,57%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Inwit

Telecom Italia

Ftse MidCap

Rai Way

Ftse SmallCap

Tessellis

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 131,5 punti, a quota 8.494,2.L'intanto guadagna 2 punti, dopo un inizio di seduta a quota 266.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,03%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,99%.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,62%.Tra le azioni del, andamento piatto per, che propone sul finale una variazione percentuale pari a +0,16%.