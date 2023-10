Manovra, Salvini: bene su Ponte sullo Stretto e Quota 103, avrei voluto pace edilizia più incisiva

(Teleborsa) - Il leader della Lega e vicepremiersi è detto "soddisfatto per l'aumento di stipendi e pensioni e per il record di fondi per la sanità". "Abbiamo smentito i veleni di chi non credeva alle risorse per ile suabbiamo trovato una buona mediazione. La situazione economica non è rosea ma entro la legislatura confidiamo di raggiungere tutti gli obiettivi", ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera nel momento in cui la manovra è arrivata in Parlamento. Un "rammarico", però – ha aggiunto Salvini - c'è: "avrei voluto unaancora più incisiva e la pace edilizia per azzerare milioni di problemi arretrati per piccole irregolarità".Intanto, in una nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvini ha invece assicurato di seguire "con la massima attenzione le ripercussioni del maltempo su infrastrutture e trasporti". In particolare, in queste ore si registrano problemi in(con ricadute sul traffico ferroviario) ed è segnalato un allagamento al deposito di Milano-Fiorenza gestito daSalvini ha raccomandato chi di dovere di informare tempestivamente idi eventuali rallentamenti ed ha auspicato il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Salvini e i suoi uffici stanno monitorando anche le situazioni più critiche nelle province di Piacenza e Parma.