Ponte sullo Stretto: arrivano le critiche su costi, procedure e tempi di realizzazione

(Teleborsa) -stamani in audizione davanti alla commissione Ambiente della Camera, ha definito lesuluna "" e ha criticato l'indeterminatezza dei costi e delle fasi costruttive.In particolare, secondo Signorino, la norma che rivede il termine del 31 luglio 2024 per l'approvazione del progetto esecutivo del Ponte, con l'introduzione di una "" anche per fasi costruttive, "non ha le caratteristiche per essere inserita costituzionalmente in un decreto legge, in quanto non è né necessaria né urgente". "L'ipotesi di procedere per fasi costruttive - ha spiegato - può concretizzarsi nel caso in cui i progetti di cui si discute sia articolati in lotti funzionali".Anche la sindaca di Villa San Giovanni,, edella Cgil hanno espresso. Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina c'è "l'" e la "paura" dei territori è che i cantieri finiscano "per rimanere lì come ecomostri e incompiute", ha detto stamani la sindaca di Villa San Giovanni. Sul Ponte sullo stretto di Messina "occorre accendere un faro, perché, coordinatore dell'area politiche industriali della Cgil nazionale. Secondo Azzola il provvedimento, in tema di ponte sullo Stretto, introduce "una procedura assai anomala, che scardina il meccanismo che prevedeva la presentazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio", introducendo progetti esecutivi "anche per fasi costruttive successive".Anche peril rischio è "che". E' quindi "indispensabile", ha detto intervenendo anche lei in audizione, "una supervisione costante per evitare esplosioni incontrollate del costo dell'opera".Infine riguardo al ponte sullo Stretto, "si è capito che il termine del 31 luglio 2024, inizialmente fissato come termine per l'approvazione del progetto esecutivo. Però nel decreto viene totalmente cancellato e sarebbe opportuno fissare un termine: averlo è essenziale per valutare lo svolgimento dell'opera". Così il, ascoltato in commissione Ambiente.In merito all'approvazione del progetto esecutivo che si prevede per fasi costruttive differenti"unitariamente considerato, altrimenti si rischierebbe di approvare singole fasi del progetto senza essere certi che queste fasi vadano a collegarsi l'una con l'altra. Bisogna avere una visione unitaria".Replica l'amministratore delegato della Stretto di Messina,: " Non ci sono dubbi sulla certezza delle fasi costruttive del ponte sullo Stretto, né indeterminatezza sui costi. Non c'è un rischio di incompiuta, il progetto è assolutamente fattibile ed è stato aggiornato nelle modalità previste per legge".