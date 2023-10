NVP, ricavi 9 mesi salgono a 19,5 milioni di euro. Cresce l'estero

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha registratopari a 19,5 milioni di euro, in crescita del 57,3% rispetto a 12,4 milioni di euro al 30 settembre 2022. Il perimetro di consolidamento comprende le società controllate E.G. Audiovisivi S.r.l. e Produzioni Italia S.r.l., quest'ultima dal 14 settembre 2023.sono pari a 3,4 milioni di euro, in crescita rispetto a 0,8 milioni di euro al 30 settembre 2022 grazie all'importante contributo generato dall'accordo con WTA Media e Dazn Group Limited UK per la produzione del WTA Tour.Ilrelativo al 4Q 2023 è pari 6,4 milioni di euro."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati dei primi 9 mesi dell'esercizio, che confermano la costante crescita del gruppo e il posizionamento quale punto di riferimento nel settore dei servizi di broadcasting - ha commentato l'- Anche sulla base del portafoglio ordini relativo al quarto trimestre confermiamo le attese di un 2023 di significativa generazione di valore per gli azionisti".