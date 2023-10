Ristorazione, FIPE-Confcommercio, AIGRIM: interrotto il tavolo negoziale

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi un nuovo incontro tra le Associazioni delle Imprese del settore della Ristorazione e del Turismo e le Organizzazioni Sindacali, che ha seguito i numerosi tavoli tecnici che si sono tenuti nei mesi scorsi. Le scriventi organizzazioni, che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese della ristorazione italiana, - si legge nella nota inviata - avrebbero voluto discutere di novità nell’ambito dellaa fronte del quale è stato riscontrato unda parte delle Organizzazioni Sindacali, che ha comportato la rottura delle trattative., l’interruzione dei tavoli negoziali con i Sindacati danneggia le nostre persone. La nostra volontà, tuttavia, è di, anzitutto per i nostri lavoratori, siamo infatti convinti che meritino una piattaforma contrattuale al passo con i tempi, non solo quindi adeguata dal punto di vista economico, ma che rappresenti un reale passo in avanti dell’impianto contrattuale. Ce lo chiedono le nostre persone, ed è nostro dovere morale ascoltarle, persone che fanno un lavoro difficile ma fondamentale per il Paese, e che hanno diritto a un sistema che garantisca un miglior equilibrio vita-lavoro", ha commentatoPresidente di Aigrim e Vicepresidente di FIPE-Confcommercio."Siamo fermamente convinti che, che oggi è il terzo contratto nazionale in Italia, applicato nel nostro Paese da oltre 600.000 lavoratori - ha dichiarato, Vicepresidente Vicario di FIPE-Confcommercio - Lo dobbiamo alle nostre imprese, ai nostri lavoratori , ma anche al nostro Paese dal momento che il Settore ha un valore identitario strategico e offre un contributo importante per il PIL nazionale, con un ruolo fondamentale nelle filiere del turismo e dell’agroalimentare. Ci auguriamo che le trattative possano riprendere al più presto, alla ricerca di soluzioni condivise, equilibrate e sostenibili dalle parti coinvolte."Questo rinnovo deve fornire l’occasione per effettuare interventi importanti su alcune normative superate dai tempi, coerentemente con le professionalità del mercato, e per affrontare altre questioni divenute di grande attualità, come la necessità di ridare valore al lavoro, che richiede uno sforzo comune anche sui temi della produttività e affrontare temi improcrastinabili, come tutela contro la violenza di genere. Si vorrebbe, inoltre, introdurre formule specifiche di conciliazione vita-lavoro che, coerentemente con l’organizzazione aziendale, sostengano la richiesta dei lavoratori verso soluzioni più flessibili e, in generale, vadano incontro alle nuove tendenze del mercato del lavoro.Urge ricordare come ile rappresenta un terzo del valore aggiunto dell’intera filiera agroalimentare, oltre a esprimere fondamentali valori culturali e identitari del Paese. Pertanto le imprese del settore auspicano una ripresa delle trattative ed un più disponibile atteggiamento di ascolto da parte delle Organizzazioni Sindacali, alla ricerca di soluzione condivise, equilibrate e sostenibili dalle parti.