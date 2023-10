Solid World, ceduto 4,21% tramite ABB per incrementare liquidità

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha aperto e concluso ildi 649.275 azioni ordinarie, pari al. Il collocamento, riservato ad investitori italiani ed esteri, è stato realizzato attraverso un Accelerated Bookbuilding (ABB), per un controvalore pari a 2.207.535 euro e si è chiuso ad un. Si tratta di uno sconto del 9,8% rispetto al prezzo di chiusura odierna.L'operazione è stata effettuata da parte di, società riconducibile all'AD Roberto Rizzo, per 432.850 azioni (e pari al 2,80% del capitale), e di, società riconducibile al vicepresidente Marco Calini, per 216.425 azioni (pari all'1,40% del capitale). Ilpassa dal 30,54% al 34,75% del capitale sociale."A fronte della bontà del progetto SolidWorld, la, pur essendo l'azione SolidWorld oggi tra le più scambiate sul mercato EGM - ha commentato Roberto Rizzo - Oggi io e Calini abbiamo deciso di mettere sul mercato una quota di circa 5%, rispondendo alla richiesta di nuovi titoli da parte di investitori professionali e istituzionali. L'aumento della capitalizzazione del titolo passa, infatti, anche dall'avere maggiore liquidità e quindi maggiori titoli da poter scambiare: un volano concreto che stiamo dando alla valorizzazione dell'azienda e delle quote che tutti gli azionisti detengono".Integrae SIM ha agito in qualità didell'operazione.