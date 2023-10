WIIT, Mediobanca avvia copertura con Outperform e TP a 20 euro

Mediobanca

WIIT

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, con un target price aper azione e una raccomandazione "".Gli analisti prevedono che idi WIIT aumenteranno a un CAGR del 9% nel periodo 2023-25 (7% a livello organico), tenendo conto della sostenuta espansione dell'offerta di servizi premium in parte compensata dalla chiusura di alcune attività a basso valore aggiunto. Inoltre, si aspettano che il profilo di crescita organica si dimostri resiliente nell'attuale contesto macro incerto, sostenuto dai trend strutturali sottostanti.Il broker prevede che la crescente attenzione ai servizi premium e il miglioramento dei costi energetici supporteranno l'espansione dei margini, poiché prevede che ilrettificato passerà dal 35,5% nel FY22 al 40,8% nel FY25. Ciò dovrebbe tradursi in un CAGR dell'del 26% nel periodo.Ilaumenterà spinto dall'espansione del business e dalla normalizzazione del capex, supportando la riduzione dell', mentre che il D/EBITDA diminuirà costantemente a 2,5x."Dopo l'ampio sell-off che ha penalizzato l'intero cluster Mid&Small cap, riteniamo, che vantae ulteriormente sostenuto da una valutazione interessante - si legge nella ricerca - Riteniamo che i fattori chiave per ottenere molteplici re-rating siano la realizzazione costante di una crescita sostenuta dei ricavi, unita al miglioramento della redditività guidato dalla crescente attenzione dell'offerta sui servizi cloud premium e dall'integrazione di successo delle società acquisite".