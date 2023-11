La Freccia di novembre: racconti d'autunno

(Teleborsa) - Racconti d'autunno su, compagni di viaggio mai banali che narrano di vita, sogni e speranze. A partire da quello del personaggio di copertina, l'attore e regista Edoardo Leo, che si avvia ad affrontare un anno di teatro con lo spettacolo Ti racconto una storia ma non dimentica il cinema, con il doppiaggio del cartoon Leo e un film in uscita nei primi mesi del 2024. Si prosegue con il cantautoreche a 77 anni è nei teatri con il tour Le vie del rock sono infinite,protagonisti del musical Cabaret, il poliedrico cantautorerapper dei record grazie al disco La Divina Commedia, in giro per l'Italia fino al 13 dicembre con una serie di concerti da raggiungere in Frecciarossa, treno ufficiale della tournée. Infine,alla guida di Coldiretti dal 2018, racconta il suo continuo confronto con gli associati del mondo agricolo.Autunnali sono anche le mete consigliate questo mese. Si parte conper immergersi nei colori del foliage, tra montagne, faggete e vitigni dai toni intensi. E poi si prosegue sulle tracce del tartufo, dalle Langhe piemontesi fino ai monti siculi, tra fiere internazionali, specialità gourmet e segreti dei cercatori. Per approdare in Valtellina, pronta a ospitare iche tornano in Italia dopo 20 anni.Sempre a Milano, dal 4 al 10 dicembre, si svolge l'ultima tappa del più importantedi cui Frecciarossa è main partner.Si passa poi alla scoperta deiresi ancora più accessibili grazie a nuovi allestimenti, percorsi ad hoc e pannelli tattili per le persone con disabilità.Per la sezione cultura si va a Genova e a Roma con due mostre dedicate ain occasione dei cento anni dalla sua nascita, a Firenze per scoprire le conturbanti opere dia Milano per gli scatti dai luoghi più remoti del mondo firmati dae di nuovo a Roma con le immagini diil fotografo berlinese che ha rivoluzionato i servizi di moda.