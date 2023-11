Disagi diffusi per il Maltempo. CdM delibera emergenza nazionale per la Toscana

(Teleborsa) - Ile, dopo una notte di passione per l'esondazione del fiume Bisenzio, che ha provocato anche 5 vittime,, particolarmente colpita da questa nuova ondata causata dal passaggio della tempesta Cialan. "Non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case", l'appello lanciato stamattina presto dal dal governatore della ToscanaIl, dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale, ha dato ilper la Toscana ed haper provvedere alle operazioni d'emergenza. Al momento è al lavoro in Toscana un contingente di 554 i vigili del fuoco (423 dai Comandi regionali e 131 giunti in rinforzo da altri Comandi).Oltre al disastro provocato dall', l'eccezionale ondata di pioggia - la più importante in 50 anni secondo il Cnr - ha, con numerosi centri allagati e centinaia di sfollati.con danni ingenti alle imprese che vi operano."Sono caduti 155 millimetri di pioggia in poche ore, un evento che da quel che sappiamo non accadeva da almeno due secoli", ha detto il sindaco di PratoCondizioni meteorologiche avverse hanno, dove si sono registratiin provincia di Roma. La situazione più difficile nel quadrante Est dove i comuni più colpiti sono quelli di Montelibretti, Tivoli, Palestrina, Subiaco, Frascati.Il maltempo, colpendo. La caduta di tralicci ha provocato disagi e rallentamenti su alcuni tratti dell'Alta Velocità e sulle linee regionali: interessati i treni regionali di Umbria, Marche, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo e Toscana. Trenitalia ha reso noto che,, la circolazione ha subito, con cancellazioni dei treni regionali , ritardi o interruzioni di percorso prolungate ed eventuali sostituzioni con bus.