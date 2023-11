Execus acquista licenza del software Green Web Meter

Execus

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha approvato l', in forma di licenza d'uso non esclusiva di durata quinquennale del, unitamente al diritto d'uso in via esclusiva della denominazione del software stesso, dalla società Zero Carbon S.r.l. per un corrispettivo complessivo di 450 mila euro, così determinati: 250 mila euro da corrispondersi entro il 2023 e 50 mila euro l'anno per i successivi 4 anni di durata dell'accordo di licenza.Il software Green Web Meter è unagrazie all'impiego dell'Intelligenza Artificiale e di certificarla grazie all'impiego della tecnologia Blockchain Arbitrum, una soluzione layer 2 basata su Ethereum e Proof of Stake, che permette l'emissione di NFT di certificazione altamente sostenibili.L'operazione si configura comein ragione della posizione diche risulta essere presidente del consiglio di amministrazione e socio di minoranza di Execus (detiene una partecipazione pari al 5,14% del capitale della società) e allo stesso tempo amministratore delegato e socio di maggioranza – con una partecipazione pari al 53% del capitale – della controparte Zero Carbon S.r.l..